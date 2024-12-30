شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يقضي إجازة الكريسماس فى البرازيل ويحدد 14 يناير موعدًا للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

سافر البرازيلي روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، إلى البرازيل لقضاء إجازة الكريسماس بعد حصوله على إذن من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحدد روجيريو ميكالى 14 يناير المقبل موعداً لانطلاق أول معسكرات الفراعنة الصغار لنهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار وتحديدا فى إبريل المقبل.



ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة حيث يرتبط منتخب 2005 و 2008 ببطولة كأس الامم الأفريقية في مارس وإبريل المقبلين، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025، وحدد الكاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية 18 مايو 2025.