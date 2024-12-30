شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم سبورتنج بهدف والسكة الحديد يقسو على البترول بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الخامسة عشرة بدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن تحقيق الترسانة فوزاً غاليا خارج ملعبه على سبورتنج بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة ويتقدم للمركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سبورتنج عند 11 نقطة فى المركز الثامن عشر.

في الوقت نفسه، تعادل بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما رفع أبناء أبو قير رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السادس، وبنفس النتيجة انتهت مباراة أسوان وراية .

كما نجح السكة الحديد مودرن في تحقيق الفوز بثلاثية دون مقابل على بترول أسيوط ليرفع رصيده 17 نقطة في المركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد البترول عند 22 نقطة في المركز الثانى ، كما حقق وادى دجلة فوزا سهلا على ديروط بثنائية مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.