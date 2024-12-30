شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن انتقال عبد الله عبد السلام إلى السويحلي الليبي.. ويوجه الشكر للاعب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى رسميا الموفقة على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة، إلى نادي السويحلي الليبي.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، وأخلص العطاء طوال فترة وجوده، وبذل أقصى ما لديه لرفعة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

ويتوجه عبد الله عبد السلام نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى السابق اليوم، الاثنين، إلى ليبيا لخوض تجربة احتراف فى صفوف السويحلى الليبى، وذلك قبل سفر رجال الكرة الطائرة إلى قطر، للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للسفر إلى البطولة العربية يوم 14 يناير المقبل، حيث يرأس رامى نصوحى عضو مجلس الزمالك بعثة الفريق الأبيض و محمد سراح عضو مجلس الأهلى رئيسا لبعثة فريقه.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.