شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الجونة وبيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا باستاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: أليو جانا - أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي كهربا، خط الوسط: بلال السيد - عبدالجواد تعلب - نور السيد، خط الهجوم: راندريانتيناينا - علي الزهدي - أوجو صامويل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: حسن شاهين - أحمد شوشة - عصام صبحي - رضا صلاح - حسام إيفونا - أحمد عبدالرسول - أحمد رضا - مازن ياسر - شامسو كابير.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا، خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

وحصد بيراميدز 11 نقطة في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

بينما على الجانب الآخر، حصد الجونة 6 نقاط في الدوري بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم هدفين.