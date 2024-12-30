شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يهزم البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار فوزا مهما على البنك الأهلى بثلاثية نظيفة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة واصل فريق مسار تحقيق العلامة الكاملة بعدما وصل إلى 33 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، ليحتل المركز الثانى فى ترتيب دورى الكرة النسائية، حيث يعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق طعم الخسارة، وسجلت لاعباته 58 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا وحيدا فقط.



فى المقابل، توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة 25 فى المركز السادس، جمعها من 11 مباراة، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين، سجلت لاعباته 43 هدفا واستقبلت شباكهن 8 أهداف.



ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.