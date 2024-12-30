شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 30 - 12 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها 24 ساعة تحسم مصير زيزو من التجديد للزمالك، والأهلي فى مواجهة قوية أمام إنبي لمواصلة الانتصارات بالدوري الليلة.

24 ساعة تحسم مصير زيزو من التجديد للزمالك

مازال أحمد سيد زيزو يتصدر المشهد داخل نادى الزمالك، في ظل غموض موقفه حتى الآن من تجديد عقده مع الفريق من عدمه، حيث لم يتم التوصل إلى نقطة اتفاق بينه وبين إدارة النادى حتى الوقت الحالي.

الأهلي فى مواجهة قوية أمام إنبي لمواصلة الانتصارات بالدوري الليلة

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، نظيره إنبى ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

خالد فتحى رئيساً لبعثة فراعنة اليد فى بطولة العالم

يرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

الزمالك يترقب العروض الرسمية لبيع سيف الجزيري فى يناير

يترقب مسئولو نادى الزمالك تلقي العروض الرسمية لرحيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفتح مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل المهاجم الدولي في الميركاتو الشتوية بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه، وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ورحب المدرب برحيل اللاعب في يناير.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة العمومية الطارئة لتعديل اللائحة فى مارس المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة ، على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي فى شهر مارس المقبل.

لجنة الانضباط تكشف مصير التظلمات على عقوبات مباراة الأهلى وبيراميدز

كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن كل من صدرت ضده عقوبة مؤخراً يحق له تقديم تظلم عليها، وسيتم تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل فى التظلم.

منتخب مصر 2008 يخاطب منتخبات أفريقية لمواجهتها قبل مارس استعدادًا لأمم أفريقيا