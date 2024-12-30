شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، إلى حادث سير منذ قليل، خلال قيادته السيارة الخاصة به.

ونشر جعفر عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام عن تعرضه لحادث، وكتب عليها: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال والحمد لله دائما وأبدا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الاحد لمقبل 5 يناير

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.



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