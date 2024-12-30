شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصدى حارس إنبى لتسديدة بيرسى تاو فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول لمباراة الأهلى وإنبى تصدى حارس الفريق البترولى لتسديدة بيرسى تاو لاعب المارد الاحمر فى اللقاء المقام حاليًا باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فلقد اخترق بيرسى تاو من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليمرر كرة عرضية أمسكها حارس المرمى على مرتين لتظل نتيجة التعادل السلبى قائمة حتى الآن.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وضم التشكيل كلاً من:

فى حراسة المرمى مصطفى شوبير

فى خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

فى خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

فى خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء: حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.