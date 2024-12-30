شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تهديد أهلاوى لمرمى إنبى فى مباراة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدقيقة السادسة من عمر الشوط الاول لمباراة الاهلى وانبى أول تهديد للمارد الأحمر لمرمى الفريق البترولى فى اللقاء المقام حالياً باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حصل الأهلى على مخالفة لصالح يحيى عطية الله في وسط الملعب سددها أفشة ومرت من أمام رامى ربيعة لتظل النتيجة تعادل سلبى حتى الآن.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وضم التشكيل كلا من:

فى حراسة المرمى مصطفى شوبير

فى خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

فى خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

فى خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء: حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.