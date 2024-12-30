شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصري قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التي تواجه الفريق فى المباريات الثلاث الأخيرة، وذلك قبل مواجهة سيراميكا في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام غداً الثلاثاء باستاد السويس الجديد.

وأكد علي ماهر ضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى لتسهيل المباراة على اللاعبين، مع ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم استقبال الأهداف، ويخطط جهاز المصري لتغيير خطة اللعب الهجومي بالفريق والاعتماد على خطط بديلة لحل أزمة إهدار الفرص.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل فى اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وكان المصري تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.