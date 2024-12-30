شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسيطر وإنبي يفرض التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمعهما حالياً باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 6 ولعبها أفشة داخل منطقة جزاء إنبي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى رضا السيد، واستمر الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب على مدار أول ربع ساعة ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وسدد إمام عاشور تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بعيدا عن مرمى إنبي ، وتوقف اللعب في الدقيقة 13 لإصابة إمام عاشور لأقل من دقيقة قبل أن يستكمل اللقاء، وسدد مروان عطية تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 15 ولكن مرت أعلى عارضة إنبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق في خط الدفاع، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي في فى خط الهجوم

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: رضا السيد في حراسة المرمى، مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير في خط الدفاع، أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير في خط الوسط، أحمد حواش – ومحمد حتحوت في خط الهجوم.

يتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا و تيندري مونوفو وخالد أحمد وشيكو محارب و أحمد جمال ومحمد حامد ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.