الزمالك يحتفى بـ عمر جابر: الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بـ4 تمريرات

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القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بـ عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، بعد مساهمته فى تسجيل هدفي الفارس الأبيض فى مرمى الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت أمس، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

ونشرت صفحة الزمالك، عبر فيس بوك، صورة لعمر جابر وعلقت عليها: "تمريرتان حاسمتان أمام الاتحاد السكندري.. الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بـ 4 تمريرات.. سوبر عمر".



عمر جابر

وسجل ثنائية الزمالك فى شباك الاتحاد كل من: ناصر منسى فى الدقيقة 66 وبعد دخوله المباراة بـ3 دقائق فقط بعد تمريرة من عمر جابر، ثم أضاف نبيل دونجا الهدف الثانى من تسديدة قوية ارتطمت فى كريم الديب وسكنت الشباك بالدقيقة 72، بعدما أرسل عمر جابر الكرة له، ليواصل الاتحاد السكندرى الصيام التهديفى للمباراة الخامسة على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ14 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط فى المركز الـ 7 بعدما لعب 7 مباريات.