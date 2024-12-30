شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبى.. عاشور وأفشة أساسيان وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وضم التشكيل كلا من:

فى حراسة المرمى مصطفى شوبير

فى خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

فى خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

فى خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة إنبى كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.



خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.