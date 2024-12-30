شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى لمواجهة الأهلى.. حواش وحتحوت فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة محمد إسماعيل، تشكيل فريقه لخوض مباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير .

خط الهجوم : أحمد حواش – ومحمد حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا وتيندري مونوفو وخالد أحمد وشيكو محارب وأحمد جمال ومحمد حامد ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة إنبى كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.



خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.