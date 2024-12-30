شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل محمد السيد عن العودة للزمالك قبل المعايشة فى نوتينجهام فورست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد السيد، لاعب فريق لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2006، المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة التى تعرض لها بتمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا.
ويقترب محمد السيد من العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول للزمالك بعد أسبوع، وبعدها سيحدد اللاعب موعد السفر إلى إنجلترا لخوض فترة معايشة في نادي نوتينجهام فورست.
ويخوض محمد السيد فترة معايشة مع فريق نوتينجهام فورست الإنجليزى لمدة أسبوعين، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة، خاصة أن اللاعب أصبح من عناصر الفريق الأول.
وانتهى محمد السيد من استخراج تأشيرة السفر إلى إنجلترا على أن ينهي بعض الإجراءات الأخرى قبل السفر لخوض فترة المعايشة، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
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