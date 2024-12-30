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أسبوع يفصل محمد السيد عن العودة للزمالك قبل المعايشة فى نوتينجهام فورست

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القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد السيد، لاعب فريق لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2006، المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة التى تعرض لها بتمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا.

ويقترب محمد السيد من العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول للزمالك بعد أسبوع، وبعدها سيحدد اللاعب موعد السفر إلى إنجلترا لخوض فترة معايشة في نادي نوتينجهام فورست.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق على خوض محمد السيد فترة معايشة بنادى نوتينجهام فورست الإنجليزى، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني.

 

ويخوض محمد السيد فترة معايشة مع فريق نوتينجهام فورست الإنجليزى لمدة أسبوعين، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة، خاصة أن اللاعب أصبح من عناصر الفريق الأول.

 

وانتهى محمد السيد من استخراج تأشيرة السفر إلى إنجلترا على أن ينهي بعض الإجراءات الأخرى قبل السفر لخوض فترة المعايشة، بعد الحصول على موافقة الإدارة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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