شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تبديلات فى تشكيل الأهلى أمام إنبى بفرمان كولر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إنبي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.





ويجلس على دكة البدلاء:

حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.

وأجرى كولر 5 تبديلات في تشكيل الفريق عن المواجهة السابقة أمام المصري، فدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ورامي ربيعة بدلا من أشرف داري، وأكرم توفيق بدلا من عمر كمال، وأحمد نبيل كوكا بدلا من عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة بدلا من حسين الشحات.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.