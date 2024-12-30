شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبى فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك صوراً من وصول الفريق إلى استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبى.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب عقب وصول الفريق مباشرة، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



ويجلس على دكة البدلاء:

حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة إنبى كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.



خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.