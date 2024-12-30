شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

وحصد بيراميدز 11 نقطة في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

بينما على الجانب الآخر، حصد الجونة 6 نقاط في الدوري بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم هدفين.