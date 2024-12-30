شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العقاد رئيسا لبعثة الرماية فى بطولة "إنترشوت" لضغط الهواء بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

يرأس خالد العقاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية ، البعثة المشاركة فى بطولة "إنترشوت" لضغط الهواء، المحدد لها الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير المقبل فى هولندا.

وتأتى موافقة اتحاد الرماية على المشاركة فى البطولات الدولية المختلفة للمساهمة فى تطوير اللاعبين وتحسن التصنيف العالمى خلال المرحلة المقبلة.

وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية مسبقا، عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأوليمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال حسنى، إن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.

وهنأ الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري للرماية لدورة جديدة 2024-2028.

وأعرب روسي، عن سعادته بفوز حازم حسني، مؤكداً أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلاً عن مصر في الاتحاد الدولي، ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.