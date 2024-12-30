شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري والشحات والساعي والسولية على دكة بدلاء الأهلى أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على مقاعد بدلاء النادى الأهلى فى مباراته أمام إنبى، التى تقام فى الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، كل من، "حمزة علاء ومصطفى مخلوف وأشرف داري وكريم الدبيس وكريم وليد نيدفيد وعمرو السولية وعمر الساعى وحسين الشحات ومصطفى أبو الخير وسمير محمد".

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة إنبى كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.



خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.