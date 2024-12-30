شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة إنبي اليوم فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة الأهلى وانبى فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويدير مباراة الأهلي وإنبي طاقم تحكيمي مكون من محمود بسيوني حكمًا للساحة، ويُعاونه أحمد توفيق طلب، وشهاب راشد، وجلال أحمد، حكمًا رابعًا، ومحمد معروف حكمًا للفيديو ويُعاونه يوسف البساطي.

أدار محمود بسيونى 5 مباريات للنادى الاهلى فاز بها جميعاً، الأولى كانت أمام إنبى في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام الجونة فى لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، والثالثة كانت أمام طلائع الجيش وفاز الاهلى برباعية مقابل دون رد في الأسبوع الثالث عشر لدوري الموسم الماضى، والرابعة كانت أمام المقاولون العرب وفاز الأهلى 4-0 فى الأسبوع 23 لدوري الموسم الماضى، والخامسة كانت أمام سيراميكا وفاز الأهلى 5-2.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة السادسة لمسابقة الدوري فيما تعادل إنبى سلبياً مع زد إف سى في نفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى في الجولة السابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.