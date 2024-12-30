أن بي ايه: "الملك" ليبرون الأربعيني يعيش القمة!

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : يحتفل نجم دوري كرة السلة للمحترفين (أن بي ايه) ليبرون جيمس بعيده ميلاده الـ 40 الإثنين، وهو ما يحمله إلى رقم قياسي آخر في الدوري الذي لمع فيه منذ أكثر من عقدين ولا يزال.

وسيصبح نجم لوس انجليس ليكرز الحالي أول لاعب في تاريخ الدوري يلعب خلال سنوات المراهقة، العشرينيات، الثلاثينيات والأربعينيات من عمره.

يضاف ذلك إلى انجازاته الجماعية والفردية العديدة، منها فوزه باللقب أربع مرات وحصوله على جائزة أفضل لاعب أربع مرات وأفضل لاعب في النهائي أربع مرات.

وفي موسمه الـ 22، يبلغ معدل "الملك" 23.5 نقطة، تسع تمريرات حاسمة و7.5 متابعات في المباراة الواحدة.

وتخطى ليبرون في شباط/فبراير 2023 الرقم القياسي لكريم عبدالجبار على رأس قائمة هدّافي الدوري عبر التاريخ، حيث بات مجموع نقاطه يبلغ 41131 نقطة.

ولا يزال جيمس يطارد أرقام قياسية أخرى، من بينها أكبر عدد من السلات، ويتصدر عبدالجبار هذه القائمة بـ 15837 مقابل 15088 لليبرون، إضافة الى أكبر عدد من المباريات، ويحتل ليبرون المركز الخامس بـ 1520 في القائمة التي يتصدرها روبرت باريش (1611).

وقال جيمس عندما حطّم الرقم القياسي لأكثر الدقائق مشاركة في 19 كانون الأول/ديسمبر "إنه مجرد التزام بالبراعة والشغف والحب الذي أشعر به تجاه اللعبة".

بدوره، صرّح مدرب ليكرز جاي جاي ريديك (40 عاما) الذي خاض 15 موسما في الدوري ومن ثمّ عمل كمعلّق تلفزيوني قبل أن يتم اختياره لتدريب ليكرز في حزيران/يونيو الماضي "إنه لأمر مذهل أن أكون في هذا المنصب أشرف عليه، بعد أن لعبت ضده لـ 15 عاما، قبل أن أعلّق على مبارياته، ولا يزال يلعب على هذا المستوى".

وتابع "يبدو وكأنه كان يفعل هذا منذ الأزل، وليس لفترة قصيرة في تاريخ البشرية".

وأردف "هذا الامر يتحدث عن قدراته التنافسية وحبّه للعبة".

هذه الاستمرارية الدائمة من جيمس جعلته يحقق حلما آخر هذا الموسم باللعب إلى جانب نجله بروني، ليصبحا أول أب وابنه يلعبان معا في الموسم المنتظم من الدوري الأقوى عالميا.

وواجه قرار ليكرز باختيار بروني الذي واجه مسيرة جامعية متفاوتة بعد تعرّضه لسكتة قلبية كشفت عن وجود عيب خلقي، في قائمة الدرافت، موجة من ردود الفعل.

لكنّ جيمس قال في أيلول/سبتمبر الماضي إنّ فرصة اللعب إلى جانب نجله ودوره في مساعدة الولايات المتحدة على الفوز بالميدالية الأولمبية الذهبية في باريس قد أعادا بث الروح فيه.

وقال جيمس "يمنحك ذلك الكثير من الحياة" في تصريح يعطي جرعة من الأمل لليكرز، بعد أن جدّد عقد لاعبه لعامين مقابل 100 مليون دولار أميركي في تموز/يوليو الماضي.

ويبقى السؤال عمّا إذا كان ليبرون يرغب في الاستمرار بعد حلول موعد انتهاء عقده في ظل تعزيز جيمس لأعماله التجارية خارج الملعب. ويملك جيمس بصفته شريكًا في مجموعة فينواي سبورتس التي تملك نادي ليفربول لكرة القدم أسهمًا في النادي الإنكليزي بالإضافة إلى فريق بوسطن ريد سوكس في دوري البيسبول وفريق بيتسبرغ بنغوينز في دوري الهوكي.

كذلك، جعلته شركته "سبرينغهيل" الترفيهية لاعبا في هوليوود، وقدرّت مجلة فوربس بأنّ جيمس أصبح أول لاعب كرة سلة يصبح ميليارديرا (1.2 مليار دولار) خلال مسيرته.

وقال جيمس إنه عندما يعتزل اللعب، يرغب بأن يصبح مالكًا لأحد فرق الـ "أن بي ايه" واضعا لاس فيغاس وجهة لذلك.

تميّز دائم

لكنّ جيمس يبحث عن شيء آخر حاليا: اللقب الخامس!

فاز جيمس باللقب لعامين متتاليين مع ميامي هيت (2012 و2013)، ومن ثمّ عاد الى نادي مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز وقاده الى اللقب في عام 2016.

لكنه لم يتمكن من الفوز باللقب منذ العام 2020 عندما تُوّج بلقبه الشخصي الرابع داخل "فقاعة" في أورلاندو على خلفية جائحة كوفيد 19".

قدّم النادي البنفسجي مذاك الحين أداء مخيّبًا، حيث بلغ نهائي المنطقة الغربية في 2023، قبل أن يودّع من الدور الاول للبلاي أوف الموسم الماضي.

وعانى الفريق لبناء الزخم المطلوب هذا الموسم، وبدا أنّ تقدم العمر بدأ يلقي بظلاله على جيمس، حيث تراجعت نسب تسجيل "الملك" وأضاع على سبيل المثال لا الحصر جميع تسديداته الثلاثية الـ 19 خلال سلسلة من أربع مباريات.

كما غاب عن عدد من المباريات بداعي الإصابة في القدم والمرض، ناهيك عن تراجع مساهماته في التسجيل تحت السلّة أو في قدرته على العودة الى الدفاع.

لكنّ جيمس أعاد الى الاذهان صورة اللاعب الذي لا يُقهر في يوم عيد الميلاد، فسجّل 31 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة، ليتمكن ليكرز من هزيمة غولدن ستايت ووريرز.