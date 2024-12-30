دورة أوكلاند: أوساكا تستهل مشوارها بفوز صعب

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : حقّقت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالميا سابقا بداية جيدة في الموسم الجديد حيث تسعى لاستعادة عافيتها وتغلبت بصعوبة على الاسرائيلية لينا غلوشكو (221) 6 4 و6 4 الإثنين في الدور الأول من دورة أوكلاند لكرة المضرب.

وافتقدت النجمة اليابانية للثبات منذ عودتها الى الملاعب قبل عام، بعد أن وضعت مولودتها شاي في تموز/يوليو 2023.

وأكدّت أوساكا، المصنّفة 57 حاليا والتي يشرف عليها حاليا الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي عمل سابقا كمدرب للنجمة الاميركية سيرينا ويليامس، الاحد أنّ رغبة الفوز لا تزال كبيرة لديها، وأنها واثقة من استعادة أمجادها السابقة.

إلا انّها احتاجت لبعض القتال من أجل تخطي منافستها، وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى بصعوبة قبل أن تتقدم 3 1 في الثانية.

وأظهرت غلوشكو تصميما كبيرا ففازت بثلاثة أشواط متتالية، إلا انّ أوساكا ردّت بالمثل لتحسم اللقاء في غضون 85 دقيقة وسط أجواء عاصفة.

وقالت أوساكا "أعتقد أنه كان من الجيد أن أتمكن من القتال قليلاً في الدور الأول.

وتابعت "بقيت أحاول القول لنفسي + كل نقطة في وقتها + وأن لا اشعر بالاحباط. من حسن الحظ انّ الامور سارت في مصلحتي في النهاية".

وستلتقي في الدور المقبل النمسوية يوليا غرابهر الفائزة على الإسبانية ليري روميرو غورماس 2 6، 6 4، 7 6 (7/9).