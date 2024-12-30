حصيلة 2024: الأندية المصرية تهيمن إفريقيا في "عام الحزن"

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : هيمنت الأندية المصرية على مسابقات كرة القدم الإفريقية في 2024 واكتفى "الفراعنة" بثلاث ميداليات متنوعة في أولمبياد باريس، في عام عُرف بـ"عام الحزن" بعد رحيل عدد من رموز الرياضة.

شهدت بداية العام إخفاق المنتخب المصري لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، حيث فشل في تحقيق أي فوز وودع البطولة من دور الـ 16 بالخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

عقب البطولة، رحل المدرب البرتغالي روي فيتوريا ليتولى الأسطورة السابق حسام حسن المهمة، ويقود مصر لبلوغ نهائيات 2025 بالمغرب، بالإضافة لصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026.

وبلغ المنتخب الأولمبي نصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 قبل أن ينهي المنافسات في المركز الرابع، فيما نجح منتخبا تحت 17 وتحت 20 سنة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في 2025.

وسيطر الثنائي الأهلي والزمالك على الألقاب القارية على مستوى الأندية حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 القياسية في تاريخه، فيما فاز الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) للمرة الثانية، ثم تغلب على الأهلي بركلات الترجيح في السوبر الإفريقي. وفاز الأهلي بلقب أفضل ناد في إفريقيا في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي (كاف).

وأحرز الأهلي لقب كأس إفريقيا وآسيا والهادئ بالفوز على العين الإماراتي في كأس القارات للأندية، قبل أن يفقد فرصة خوض النهائي بالخسارة من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.

كما تعرف الفريق الأحمر على منافسيه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح، في مجموعة تضم أيضاً بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

محليا، توج الأهلي بلقب كأس مصر 2023 الذي أقيمت مباراته النهائية في آذار/مارس الماضي، ثم احتفظ بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي و44 في تاريخه بعد صراع طويل مع بيراميدز، فيما حقق الأخير لقب الكأس ليكون أول لقب يدخل خزانة النادي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

ذهبية الجندي وتفوق اليد

بالرغم من الطموحات التي واكبت مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي، إلا أن حصاد الميداليات توقف عند الرقم 3 بالرغم من تصريحات المسؤولين التي توقعت تحقيق من 6 إلى 10 ميداليات متنوعة.

وكان أبرز المتفوقين في باريس أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث، والذي حقق رقماً قياسياً عالمياً حصد به ميداليته الثانية في الألعاب بعد فضية طوكيو 2020. بينما نجحت سارة سمير في التتويج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كلغ، وحقق محمد السيد برونزية سلاح سيف المبارزة.

وفي دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا، حصدت البعثة المصرية 192 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية و47 فضية و43 برونزية، لتعتلي صدارة الترتيب العام.

ونجح منتخب كرة اليد للسيدات في التأهل لنهائيات بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الرابع في بطولة الأمم الإفريقية للسيدات التي أقيمت في الكونغو الديموقراطية، ليشارك في بطولة العالم 2025 بألمانيا وهولندا.

فيما توج منتخب كرة اليد للرجال بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2024، ليتأهل أيضاً إلى بطولة العالم 2025 والتي تقام في كرواتيا والدنمارك والنروج.

وعلى صعيد الأندية، حقق الأهلي برونزية بطولة العالم للأندية التي أقيمت في مصر، كما توج الفريق الأحمر بلقب السوبر الإفريقي على حساب غريمه الزمالك. وحقق الأهلي أيضاً لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

عام الحزن

كان 2024 بمثابة عام الحزن للرياضة المصرية حيث شهد رحيل عدد من رموز الألعاب المختلفة، بداية من العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي رحل في كانون الثاني/يناير عن عمر 53 عاماً.

وكانت الصدمة الأكبر هي رحيل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي مودرن سبورت الذي سقط خلال إحدى مباريات فريقه بالدوري في آذار/مارس، ليبقى تحت الرعاية الصحية لمدة شهر تقريباً قبل أن يغادر المستشفى، ثم رحل في تموز/يوليو عن عمر 31 عاماً.