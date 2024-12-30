دوري "أن بي ايه": بايسرز يثأر من سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد تايريز هايبورتون فريقه إنديانا بايسرز لقلب الطاولة على بوسطن سلتيكس حامل اللقب في والتغلب عليه في عقر داره 123 114 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

وبعد يومين فقط من تألق جايلن براون بتسجيله 44 نقطة وقيادته سلتيكس لاكتساح بايسرز 142 105، تمكن الاخير من الثأر سريعا.

وتعملق هاليبورتون بتسجيله 31 نقطة مع ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة من دون أن يرتكب أي كرة ضائعة (تورن أوفر)، كما وتخطى ستة من لاعبي بايسرز عتبة العشر نقاط في ليلة هجومية جيدة لبايسرز حيث تمكن من انهاء النصف الاول متقدما بسبع نقاط قبل أن يصل الفارق الى 16 في الربع الثالث.

كما وأسهم لبايسرز الكاميروني باسكال سياكام والكندي أندرو نيمبهارد بـ 17 نقطة، في حين أضاف الاخير ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة الى رصيده الشخصي بعد أن عاد الى تشكيلة فريقه اثر غيابه عن مباراة الجمعة بداعي الإصابة.

في المقابل، واصل براون عروضه القوية لسلتيكس مسجلا 31 نقطة بينها 13 تسديدة ناجحة من أصل 21 محاولة، مع ست تمريرات حاسمة. وأضاف جايسون تايتوم 22 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة.

وفي أورلاندو، سجّل كول أنتوني سلّة الفوز لماجيك على حساب بروكلين نتس 102 101 في الرمق الاخير.

وعاد ماجيك من تأخر بلغ 21 نقطة في الربع الرابع بعد أن سجّل 22 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه.