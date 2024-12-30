بطولة ايطاليا: ميلان ينفصل عن مدربه فونسيك

الرياص - اسماء السيد - روما : يعتزم ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم الانفصال عن مدربه الحالي البرتغالي باولو فونسيكا عقب التعادل امام ضيفه روما 1 1 الأحد ضمن المرحلة الثامنة عشرة، وفقا لما ذكرته الصحافة الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" التلفزيونية، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا فونسيكا بقرارهم بعد المباراة، وسيتم الإعلان عن القرار رسميًا الاثنين.

وابتعد ميلان الذي توج بلقبه التاسع عشر والأخير في الدوري في عام 2022، عن صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن اتالانتا المتصدر، مع مباراة أقل.

ومنذ توليه قيادة ميلان في تموز/يوليو الماضي، فاز فونسيكا (51 عاما) مع الفريق بـ 12 من أصل 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وفي حين حقّق "روسونيري" بعض النتائج اللافتة على غرار الفوز على انتر في دربي ميلانو 2 1 في أيلول/سبتمبر الماضي، إضافة الى فوزه على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 1 في دوري أبطال أوروبا، الا انه لم يستطع بلوغ الثبات المنشود.

وفشل ميلان منذ ان حقق ثلاثة انتصارات متتالية في أيلول/سبتمبر في الفوز بمباراتين متتاليتين.

وأفادت الصحافة الإيطالية أنّ مدربا برتغاليا آخرا قد يخلف فونسيكا وهو سيرجيو كونسيساو الذي بقي من دون وظيفة منذ رحيله عن بورتو في حزيران/يونيو الماضي.