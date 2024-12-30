شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي المصري بالفوز على سيراميكا لاستعادة صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري ، اجتماعاً بلاعبي الفريق، على هامش المعسكر المقام بالكلية الحربية، استعداداً لمواجهة سيراميكا في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام غداً الثلاثاء باستاد السويس الجديد.

وأكد علي ماهر على ضرورة الفوز في المباراة المرتقبة، لاستعادة صدارة الدوري التي فقدها الفريق البورسعيدي بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي بثنائية نظيفة، مشيراً إلى ضرورة مصالحة جماهير بورسعيد بحصد الثلاث نقاط، لتكون أيضاً حافزاً معنوياً قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم الاثنين، استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.