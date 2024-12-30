شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة ينعي عمر شعراوى لاعب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

نعي مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر لاعب سموحة تحت 15 سنة عمر شعراوى الذى وافقته المنية خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر تشييع جثمان اللاعب عقب صلاة الظهر فى مسجد المواساة بالإسكندرية اليوم الإثنين، وجاء نعى اتحاد الكرة الطائرة كالتالى:

"السيد ياسر قمر وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي واللجان العاملة بالاتحاد وكافة العاملين ينعون ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب / عمر شعراوى - لاعب فريق 15 سنة بنادى سموحة، كما ينعون أسرة اللاعب وزملائة في الفريق ومجلس ادارة نادي سموحة اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته والهم الأسرة و ذويها الصبر والسلوان".