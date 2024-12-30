شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يشترط سداد المستحقات لقيد اللاعبين فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على الأندية ضرورة سداد المديونيات من أجل قيد اللاعبين فى فترة القيد الثانية، المقرر انطلاقها 1 يناير المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بضرورة سداد المديونيات أو الجدولة بشيكات بنكية فى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك قبل انطلاق موعد فترة القيد الثانية المقرر لها أول يناير المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، فى اجتماع المجلس الماضى، تجديد الثقة فى حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، كما قرر مجلس الطائرة اختيار ياسر قمر رئيس الاتحاد متحدثاً رسمياً باسم مجلس الإدارة فى كل ما يخص الاتحاد، بينما تم تشكيل لجنة إدارة التسويق والبث التليفزيونى بعضوية كل من، خالد أبو زينة ومنى عبد الكريم ومرفت حسنى ومحمد فرج ومحمود رءوف وحسن عابد.