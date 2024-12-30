شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة ومجلس اتحاد الكرة يطمئنون على حمادة الشربيني بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على صحة زميلهم عضو المجلس حمادة الشربيني، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتواصل أبو ريدة شخصيًا مع الشربيني للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة مهامه. كما حرص بعض أعضاء مجلس الإدارة على الاتصال بالشربيني للتعبير عن تضامنهم ودعمهم له في هذه الفترة.



هذا الاهتمام الكبير الذي أبداه أبو ريدة ومجلس الإدارة تجاه الشربيني يعكس عمق العلاقات الإنسانية داخل أسرة الكرة المصرية، ويؤكد على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع أفرادها.



في سياق متصل، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة ، على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي فى شهر مارس المقبل.



وسيتم عقد ورش عمل بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة قبل إرسالها إلى الأعضاء، ومن بينها انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.



وفازت قائمة المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا .



ويضم مجلس الجبلاية، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.