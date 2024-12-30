شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب العروض الرسمية لبيع سيف الجزيري فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك تلقي العروض الرسمية لرحيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفتح مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل المهاجم الدولي في الميركاتو الشتوية بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه، وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ورحب المدرب برحيل اللاعب في يناير.

سيف الجزيرى أرسل إنذارا لنادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، حيث لم يتقاض اللاعب راتبه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مستحقاته القديمة، ما دفع اللاعب لإرسال إنذار للنادي بحيث يصبح من حقه فسخ التعاقد بعد 15 يومًا من تاريخ الإنذار وذلك فى حال عدم الحصول على مستحقاته أو التسوية مع النادى.

وفى حال فسخ اللاعب تعاقده سيطالب نادى الزمالك بمستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من قبل إدارة القلعة البيضاء، حيث أكد أنيس بن ميم محامى اللاعب أنه بغض النظر عن تفعيل الزمالك العقد من عدمه إلا أن امتلاك سيف الجزيرى نسخة من العقد مرسلة من الإيميل الرسمي للنادى وموقعة من رئيس النادي حسين لبيب أصبح من حقه المطالبة بقيمة العقد كاملاً.

وكشف مصدر بنادى الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء فتحت ملف رحيل الجزيرى في يناير بعد موافقة جروس، وتنتظر إدارة الزمالك تلقى عروضًا رسمية لمناقشتها وتحديد وجهة اللاعب المقبلة.