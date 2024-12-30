شكرا لقرائتكم خبر عن زد يصطدم بالجونة فى مواجهة مثيرة بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساءً، يستضيف فريق زد نظيره بتروجت ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري ، ويبحث كل منهما عن حصد ثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وحصد زد 9 نقاط في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو زد 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما حصد بتروجت 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين أيضاً، وسجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واسقبلت شباكهم 5 أخرى.

ويبحث فريق زد عن استعادة الانتصارات في مواجهة الليلة، خاصة بعدما تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام انبي، حيث يرغب أبناء مجدي عبد العاطي في إنهاء الموسم بمركز يليق بالفريق والإمكانيات الفنية التي يمتلكها.

فيما كان فريق بتروجت تغلب في اللقاء الأخير على الجونة بهدف نظيف، ويبحث سيد عيد مدرب الفريق البترولي عن مواصلة العروض القوية وتحقيق مفاجأة أمام زد لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.