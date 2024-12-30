شكرا لقرائتكم خبر عن "كهربا" وحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب «كهربا» من الوصول لمحطة حاسمة فى مشواره مع النادى الأهلى سواء بالبقاء أو الإعارة لفترة لاستعادة بريقه مجددا.

مهاجم الأهلى يعيش ظروفا نفسية صعبة منذ إهدار ركلة الجزاء فى مباراة باتشوكا المكسيكى، والتى تسببت فى ضياع حلم الأهلاوية للوصول لنهائى كأس الانتركونتيننتال، وهجوم الجماهير الحمراء ضده وارتفاع الأصوات التى تطالب برحيله علنيا، ورغم وصول عروض للاستعانة بخدمات اللاعب سواء فى ليبيا أو داخل مصر إلا أن كهربا ما زال يتمسك بالأمل فى الاستمرار داخل قلعة الجزيرة لعل وعسى يستعيد بريقه.



حاول كهربا كسب تعاطف جمهور الأهلى مجددا، وأعلن اعتذاره للجمهور، مؤكدا وجود أياد تريد تدميره وتم تسريب رقم تليفونه ويتعرض للشتائم ولكنه يتحدى ويريد العودة لمستواه، وكلام كثير، لكن ذلك لم يجد مردودا من الجمهور الأحمر، خاصة أن الأهلى حاليا بات يبحث عن مهاجم أجنبى سوبر يعتمد عليه فى كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل.



وصلت إلى الأهلى عروض للاستعانة بخدمات كهربا سواء بيع أو استعارة، لكن الأحمر ما زال يدرس الأمر بجدية وهناك رغبة فى ترك اللاعب للخروج إعارة 6 شهور أو موسم، يعود بعدها حال استعادة مستواه فى الوقت الذى يتمسك اللاعب بالبقاء ويدعمه بعض زملائه فى الاستمرار.



هناك قناعة فى الأهلى بأن كهربا خرج من الخدمة ولا بد من ضم مهاجم أجنبى سوبر يحقق الفارق فى مونديال الأندية ليكون بجوار وسام أبو على الذى ثبت أقدامه فى هجوم الأهلى، فضلا عن رغبة الأحمر عن فرض الاستقرار والهدوء فى صفوف فريقه خلال الشهور المقبلة قبل الدخول فى منافسات كأس العالم للأندية، والتى تعد الأهم فى أجندة اهتمامات الجهاز الفنى بقيادة كولر.



ساعات قليلة وتحسم الأمور لكهربا بالبقاء أو الرحيل، البقاء سيكون بشروط واضحة على اللاعب، بينما الرحيل سيكون الأقرب للإعارة.