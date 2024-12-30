شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة العمومية الطارئة لتعديل اللائحة فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة ، على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي فى شهر مارس المقبل.

وسيتم عقد ورش عمل بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة قبل إرسالها إلى الأعضاء، ومن بينها انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

واتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة عدداً من القرارات في اجتماعه الأخير، أهمها صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام، وتقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل وذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم، وتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة وذلك تخفيفاً على الأندية اعتباراً من الأول من يناير المقبل فيما عدا مسابقة القسم الأول.

كما قرر اتحاد الكرة عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد وإداراته والعمل بالمنتخبات الوطنية، ومنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة (يناير 2025) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من 1 يناير حتى 8 فبراير المقبلين.