شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة العمومية الطارئة لتعديل اللائحة فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
واتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة عدداً من القرارات في اجتماعه الأخير، أهمها صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام، وتقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل وذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم، وتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة وذلك تخفيفاً على الأندية اعتباراً من الأول من يناير المقبل فيما عدا مسابقة القسم الأول.
كما قرر اتحاد الكرة عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد وإداراته والعمل بالمنتخبات الوطنية، ومنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة (يناير 2025) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من 1 يناير حتى 8 فبراير المقبلين.
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