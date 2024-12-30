شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مواجهة قوية أمام إنبي لمواصلة الانتصارات بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، نظيره إنبى ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك فريق الأهلى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة، فيما يمتلك إنبى 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 7.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة السادسة لمسابقة الدوري فيما تعادل انبى سلبياً مع زد اف سى في نفس الجولة.

من جانبه طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات على صعيد بطولة الدوري ضمن حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف، ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع إنبى، بقيادة محمد إسماعيل، لتحقيق نتيجة إيجابية من أنياب حامل اللقب الأهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق البترولى بنجومه المتميزين، أمثال رفيق كابو وأحمد أوفا وأحمد كالوشا وعلى فوزى.