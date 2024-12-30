شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بإعارة سيف جعفر ومهاب ياسر فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو الزمالك بخروج كل من مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر لاعبى الفريق على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى، خاصة فى ظل عدم اعتماد السويسرى جروس على اللاعبين، وترغب إدارة الزمالك في إعارة الثنائى للاستفادة من الناحية المادية، بالإضافة إلى حصولهما على فرصة المشاركة واكتساب الخبرات اللازمة، وهو ما يلفت أنظار المدرب في الفترة المقبلة.

ولم يحدد مسئولو الزمالك مصير محمد عاطف، حيث ينتظر الزمالك الحصول على قرار كريستيان جروس لتحديد مصير اللاعب سواء بالبقاء مع الزمالك أو الخروج على سبيل الإعارة.

ووضع مسئولو نادى الزمالك سداد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم أولوية خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل مجلس الإدارة جاهدًا على توفير رواتب اللاعب وسدادها فى أسرع وقت، لفرض الاستقرار داخل الفريق.

ويفضل مجلس إدارة الزمالك سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل فتح ملف الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال انتقالات شهير يناير المقبل.

ومن المنتظر أن ينجح مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة فى توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث لم يحصل أى لاعب على راتبه منذ انطلاق مسابقة الدورى للموسم الحالى.