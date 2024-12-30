شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الجولة السابعة بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز ، في الخامسة مساءً، ضيفاً على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري ، حيث يبحث بيراميدز عن مواصلة الانتصارات وتصدر جدول مسابقة الدوري، بينما يسعى أبناء علاء عبد العال لاستغلال عامل الأرض للخروج بنتيجة إيجابية.

وحصد بيراميدز 11 نقطة في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

بينما على الجانب الآخر، حصد الجونة 6 نقاط في الدوري بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم هدفين.

ويسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات، بعدما فاز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثية نظيفة، حيث يبحث لاعبو السماوي عن فض الصراع على قمة جدول الترتيب مع باقي الفرق التي تتساوى معهم في الرصيد، فيما كان الجونة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام بتروجت.