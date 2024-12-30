شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تكشف مصير التظلمات على عقوبات مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن كل من صدرت ضده عقوبة مؤخراً يحق له تقديم تظلم عليها، وسيتم تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل فى التظلم.

وأكد مسئولو اللجنة أنه لا يجوز التظلم على عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التى لم تتجاوز مائتي ألف جنيه، والإيقاف لمدة لا تتجاوز ست مباريات أو ثلاثة أشهر.

وقررت لجنة الإنضباط مؤخرا إيقاف محمود عبد العاطى الشهير بـ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلى الموسم الماضى، وإيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

كما قررت اللجنة الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.