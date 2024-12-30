شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف سموحة فى لقاء الجريحين بدوري NILE الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد المكس بالإسكندرية، في الثامنة مساءً، لمتابعة المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع فريقي فاركو أصحاب الأرض وسموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، ويبحث كل فريق عن انتزاع ثلاث نقاط ثمينة تحسن أوضاعه فى جدول الدوري، بعد السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية.

وحصد فاركو 7 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد سموحة 5 نقاط فقط في واحدة من البدايات المتعثرة للفريق السكندري بالدوري، حيث خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو سموحة 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أخرى.

وكان فاركو تلقى هزيمة قاسية أمام بيراميدز في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ويبحث الفريق البرتقالي عن تصحيح المسار واستعادة العروض القوية في مباراة الليلة أمام سموحة، لرفع رصيده إلى 10 نقاط ومنافسة الكبار في الدوري.

فيما يسعى سموحة بقيادة أحمد سامي، إلى العودة سريعاً إلى المنافسة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق السكندري في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث شدد أحمد سامي على ضرورة استعادة النتائج الإيجابية لوضع الفريق في مكانته التي يستحقها بين كبار الدوري.