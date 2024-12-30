شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق فعاليات دورة رخصة "المسار السريع" للمدربين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، دورة رخصة المسار السريع للمدربين، التى تقام فى مصر لأول مرة، ونظمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم مقابلات مع المدربين المتقدمين للحصول على رخصة المسار السريع " Fast Track" خلال الأيام الماضية.

وأجرى المقابلات علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين، بحضور إيهاب الجندي منسق الدورات.

ويحصل المدرب الملتحق بدورة المسار السريع على رخصة التدريب الأفريقية "C وB" معا، على مدار 215 ساعة خلال 6 أشهر، بمعدل " كورس" شهريا، وتتراوح مدة كل كورس ما بين 40 و 48 ساعة منها 84 ساعة نظري و 91 ساعة عملي و 40 ساعة تطبيقية مع الأندية.

وتتمثل شروط المسار السريع في أن يكون المدرب المتقدم قد شارك في 20 مباراة مع منتخب مصر الأول أو 30 مباراة في البطولات الأفريقية للأندية أو شارك في نهائي بطولة أفريقية أو كأس عالم أو خاض أكثر من 200 مباراة في الدوري الممتاز.