شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى ختام الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين بخمس مواجهات في الثانية والنصف ظهرا، حيث يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة، وبلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة، وبترول أسيوط مع السكة الحديد مودرن، وديروط ووادى دجلة، وأسوان وراية.

ففي الإسكندرية يواجه سبورتنج المترنح صاحب المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة نظيره الترسانة الذى يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة في لقاء صعب يبحث فيه أصحاب الأرض العودة للانتصارات الغائبة منذ فترة، بينما يحاول الشواكيش تعويض الخسارة الماضية على ملعبهم أمام الداخلية بهدف مقابل للاشئ

كما يلتقى بلدية المحلة صاحب المركز الـ12 برصيد 16 نقطة مع أبو قير للأسمدة صاحب المركز الـ5 برصيد 23 نقطة في مباراة متكافئة خاصة وأن الفريقين يسعيان للثلاث نقاط ويمتلكان اسكواد قوى، في الوقت الذى يخرج السكة الحديد صاحب المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة لمواجهة بترول أسيوط الذى يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

كما يلتقى ديروط صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط مع وادى دجلة الذى يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وتختتم مواجهات الجولة بلقاء أسوان مع راية.