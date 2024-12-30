شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج اليوم فى نهائي دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق كرة سلة الاهلى سيدات اليوم، الإثنين، مع سبورتنج فى إياب نهائي دورى المرتبط باللقاء الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

كما يلتقى الصيد مع سموحة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنفس الصالة، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلى على سبورتنج فى الذهاب بنتيجة 91-61 كما فاز الصيد على سموحة 63-61.

وحال تعادل فى عدد النقاط الفوز والهزيمة لمباريات الذهاب والإياب فى المرتبط والسيدات لتحديد المركزين الثالث والرابع يتم الترتيب بناءً على مباريات السيدات فقط والمواجهات المباشرة.

وحال التعادل فى عدد نقاط الفوز والهزيمة لمباريات الذهاب والعودة للمرتبط والسيدات فىةتحديد المركزين الأول والثانى تقام مباراة فاصلة يوم الثلاثاء لفرق السيدات فقط على نفس الملعب.