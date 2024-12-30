الامارات | «الكاراتيه الإماراتية» تتقلّد 7 ميداليات عربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه سبع ميداليات ملونة (ثلاث فضيات وأربع برونزيات)، في منافسات البطولة العربية للكاراتيه التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، واختتمت أول من أمس، بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 10 دول عربية.

وجاءت الميداليات الفضية من نصيب شيخة اليافعي في منافسات فردي الكاتا لفئة الإناث، وراشد الصريدي في فردي الكوميتيه لفئة الشباب وزن تحت 61 كغم، وسيف القايدي في فردي الكوميتيه لفئة تحت 21 سنة وزن تحت 84 كغم.

أما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من إبراهيم بخيت في فردي الكوميتيه لفئة تحت 21 سنة وزن تحت 60 كغم، وخالد الكندي في فردي الكوميتيه لفئة الناشئين وزن تحت 63 كغم، وفيصل الخالدي في فردي الكوميتيه لفئة الناشئين وزن فوق 70 كغم، وندى خميس في فردي الكوميتيه لفئة البنات تحت 14 سنة وزن فوق 52 كغم.

وأعرب رئيس بعثة المنتخب الوطني والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، المهندس حميد شامس الزرعوني، عن فخره بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه إضافة مميزة لسجل كاراتيه الإمارات، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة.