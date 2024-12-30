الامارات | بني ياس يبحث عن «ريمونتادا».. و«كلاسيكو» بين الجزيرة والعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم اليوم، بحجز آخر بطاقتين من المواجهتين اللتين تجمعان بني ياس وضيفه الوصل في الساعة 16:55 عصراً، و«كلاسيكو أبوظبي» بين الجزيرة وضيفه العين في الساعة 19:45 مساء.

وفي المواجهة الأولى سيكون «السماوي» صاحب الأرض، الذي خسر ذهاباً في زعبيل 1-3، مطالباً بتحقيق «ريمونتادا» يشترط فيها الانتصار بفارق ثلاثة أهداف نظيفة إذا ما أراد التأهل مباشرة، أو الفوز بفارق هدفين للاحتكام إلى ركلات الترجيح.

من جهته، يدخل «الإمبراطور» اللقاء مرشحاً فوق العادة لحصد بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، فإلى جانب أفضلية فارق الهدفين التي توسّع دائرة حسابات تأهله، فإنه يتسلح كذلك بسجل تفوقه في المواجهات التاريخية بعدم الخسارة في ثماني مباريات سابقة «فاز في سبع مباريات وتعادل مرة واحدة».

وفي المباراة الثانية، سيكون فريق الجزيرة مطالباً باغتنام فرصة أرضه للتأهل على حساب العين، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة «الزعيم» بهدف نظيف. ويدرك لاعبو «فخر أبوظبي» أن حصد بطاقة الصعود ستتطلب منهم مضاعفة الجهود، وخوض اللقاء بتوازن كامل بين الدفاع والهجوم، لتجنّب استقبال هدف قد يربك الحسابات.

بدوره، يخوض العين المواجهة وعينه على المربع الذهبي، ويستوعب لاعبوه خطورة الرهان على الانتصار بهدف نظيف ذهاباً، لكونها نتيجة مفخخة، ما سيجعلهم مطالبين بالبحث عن تكرار الفوز لتجنّب الدخول في سيناريوهات تعقّد مهمتهم.

يذكر أن الفريقين التقيا 13 مرة في المسابقة، إذ تميل الكفة لمصلحة «الزعيم» الذي فاز في ست مباريات، مقابل أربعة انتصارات للجزيرة، في حين سيطر التعادل على ثلاث مناسبات.