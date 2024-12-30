الامارات | «أبيض الناشئين» يهزم منتخب طاجيكستان في ختام معسكر أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون مقابل، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد نادي الوحدة بالشهامة، بختام معسكره في العاصمة أبوظبي.

سجل هدف المنتخب اللاعب هزاع فيصل.

وكانت المباراة الودية الأولى قد أسفرت عن فوز المنتخب الضيف بالنتيجة ذاتها.

وشارك في معسكر أبيض الناشئين بأبوظبي 22 لاعباً، هم: هود المنهالي، جاسم عبدالله (الجزيرة)، حميد السويدي، بطي حمد، سلطان ناصر، عبيد عمران (الشارقة)، علي حسن، محمد أحمد، محمد بطي (شباب الأهلي)، عبدالله راشد، هزاع فيصل (العين)، محمد يوسف (الفجيرة)، سهيل النوبي، فهد خليل، مايد عادل (النصر)، سعد مبارك، عبدالله فهد، فيصل محمد، مايد اليماحي (الوحدة)، إبراهيم يوسف، سالم عصام، محمد ناصر (الوصل).