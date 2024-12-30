شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يغلق صفحة الدورى ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، صفحة مسابقة الدورى بعد مواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سيبدأ الفريق الاستعداد للكونفدرالية الأفريقية بمواجهة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل فى دور مجموعات الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يتحدث جروس مع اللاعبين حول الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء زعيم الثغر، خاصة الاخطاء الدفاعية والتي قد تتسبب فى تعرض الفريق للخسارة امام المصري الذي يمتلك قوة هجومية مميزة.

وكان مسئولو نادى الزمالك وضعوا سداد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، أولوية خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل مجلس الإدارة جاهدًا على توفير رواتب اللاعب وسدادها فى أسرع وقت، لفرض الاستقرار داخل الفريق.

ويفضل مجلس إدارة الزمالك سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل فتح ملف الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال انتقالات شهير يناير المقبل.

ومن المنتظر أن ينجح مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة فى توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث لم يحصل أى لاعب على راتبه منذ انطلاق مسابقة الدورى للموسم الحالى.