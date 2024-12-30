شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب يستحق التقدير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن أزمة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك.
وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "والد زيزو متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك".
وأضاف: "زيزو يستحق التقدير المالي والمعنوي من نادي الزمالك لأنه قدم الكثير للنادي، كما أن اللاعب لا يستحق الهجوم عليه ومشكلته أن والده المسؤول عنه".
واختتم حديثه قائلًا: "زيزو وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد، والفارق كبير بين تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وبين تجديد عقد زيزو مع الزمالك، ولا توجد مقارنة بينهما".
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