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نجم الأهلى السابق: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب يستحق التقدير

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القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن أزمة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "والد زيزو متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك".

وأضاف: "زيزو يستحق التقدير المالي والمعنوي من نادي الزمالك لأنه قدم الكثير للنادي، كما أن اللاعب لا يستحق الهجوم عليه ومشكلته أن والده المسؤول عنه".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد، والفارق كبير بين تجديد عقد محمد صلاح مع ، وبين تجديد عقد زيزو مع الزمالك، ولا توجد مقارنة بينهما".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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