شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يواجه البنك الأهلى اليوم فى مباراة مؤجلة بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة النسائية بنادى مسار، فى الثانية والنصف عصر اليوم الاثنين، فريق البنك الأهلى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من دورى الكرة النسائية.

ويدخل فريق مسار المباراة فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة فى كل مبارياته، حيث يعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق طعم الخسارة، وسجلت لاعباته 55 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا وحيدا فقط.



فى المقابل، يسعى فريق البنك الأهلى مواصلة سكة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، ويدخل المباراة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجلت لاعباته 43 هدفا واستقبلت شباكهن 5 أهداف.



ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.