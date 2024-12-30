شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المسابقات: لو صدرت عقوبة جوميز قبل رحيله لطُبقت عليه بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

أشار طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية، إلى أن جوزيه جوميز كان من المفترض أن يتم إيقافه في الدوري السعودي إذا صدرت العقوبة قبل رحيله، لكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة.

وقال طه عزت، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "حتى الآن لم نتسلم قرار لجنة الانضباط الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز، وبعد استلام القرار من اتحاد الكرة سيتم تنفيذ العقوبة".

وأضاف: "سنتسلم القرار من المجلس الجديد، وسيتم تنفيذ العقوبة فور استلامها، ولا يجوز إيقاف اللاعبين بناء على بيان على السوشيال ميديا، المخاطبات الرسمية هي الأساس".

وعن رأيه في توقيع العقوبة على جوميز بعد رحيله عن الزمالك.. قال: "عقوبات لجنة الانضباط يجب أن تُصدر حتى لو تأخرت، ومن المفترض أن تلازم العقوبة اللاعب أو المدرب في حال رحيله للدوري الذي سيتواجد فيه".

وتابع: "الأمر مختلف مع جوزيه جوميز، لأن العقوبة صدرت ضده ولم يكن متواجدا في نادي الزمالك، كان من المفترض أن يعاقب جوميز بالإيقاف في الدوري السعودي، ولكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة".

واستطرد: "سيتم تنفيذ العقوبات فور استلامها، ولا يجوز إيقاف اللاعبين أو المدربين بناء على بيان في السوشيال ميديا، المخاطبات الرسمية هي الأساس".

وأوضح أنه لم يتسلم قرار لجنة الانضباط الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم فور تسلم القرار، ونحترم جميع الآراء، وفي البداية أشرنا إلى الاعتماد في الرد على أي واقعة بناء على 3 أشياء، تقرير الحكم ومراقب المباراة والشريط الرسمي للمباراة، وقرارات لجنة الانضباط نافذة في أي دولة في العالم، وهو شيء يخص كرة القدم، وكان لا بد أن تصدر العقوبات حتى لو تأخرت".

وبسؤاله هل ستقوم بتأجيل إصدار عقوبة على أي نادٍ أو لاعب إذا كان يشارك في بطولة مهمة؟.. أجاب: "لا طبعا.. لن أقوم بتأخير إصدار أي عقوبة على أي نادٍ، والمساواة بين الأندية هي طريق النجاح، والتأخير في أي عقوبة يكون لها تأثير كبير على الأندية المنافسة".

وأردف: "حتى الآن لم نتسلم قرار لجنة الانضباط الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز، وبعد استلام القرار من اتحاد الكرة سيبدأ تنفيذ العقوبات على الفور".

واختتم: "سنتسلم القرار من المجلس الجديد، وسيتم تنفيذ العقوبة فور استلامها، ولا يجوز إيقاف اللاعبين بناء على بيان على السوشيال ميديا، المخاطبات الرسمية هي الأساس".

