شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى دوري NILE والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجونة، ويلتقي بتروجت مع زد إف سي، فيما يواجه فريق فاركو نظيره سموحة في لقاء مثير على شاطئ الإسكندرية، كما يلتقي الأهلي مع إنبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تقام مباراة الأهلي وإنبي في الخامسة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويبحث الفريق الأحمر عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المصري بثنائية نظيفة، بينما يبحث إنبي عن تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

يحل فريق بيراميدز، في الخامسة مساءً، ضيفاً على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ويبحث بيراميدز عن مواصلة الانتصارات وتصدر جدول مسابقة الدوري، بينما يسعى أبناء علاء عبد العال لاستغلال عامل الأرض في الخروج بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة زد وبتروجت

مع دقات الثامنة مساءً، يستضيف فريق زد نظيره بتروجت، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث كل منهما عن حصد ثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

موعد مباراة فاركو وسموحة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد المكس بالإسكندرية، في الثامنة مساءً، لمتابعة المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع فريقي، فاركو أصحاب الأرض وسموحة، حيث يبحث كل فريق عن انتزاع ثلاث نقاط ثمينة تحسن أوضاعه في جدول الدوري.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.